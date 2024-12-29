نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتنياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا الأربعاء حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".
وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا".
في آذار/ مارس، خضع نتنياهو لعملية جراحية لرتق فتق، وفي تموز/ يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.
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