نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا في ظل التصعيد مع إيران

01:06 م

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، "اجتماعا أمنيا محدودا"، في ظل التصعيد مع إيران، وفق القناة 12 الإسرائيلية. اضافة اعلان





وانهارت هدنة هشة بين إيران والولايات المتحدة بعد الإبلاغ عن هجمات شنتها إيران على سفن خلال عبورها مضيق هرمز الذي كان ممرا لخمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل الحرب التي اندلعت في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران.



ونفذ الجيش الأميركي، فجر الاثنين، موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.



وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.



وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.



ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.





