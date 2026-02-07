السبت 2026-02-07 11:03 م

نتنياهو سيلتقي مع ترامب في واشنطن الأربعاء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
السبت، 07-02-2026 10:25 م

الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن من المتوقع أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في واشنطن حيث سيبحثان ملف المفاوضات مع إيران.

اضافة اعلان


وأضاف المكتب في بيان أن نتنياهو "يعتقد أن أي مفاوضات يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء الإيراني".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: البيان الأردني–التركي يحدد أولويات واضحة في ملفات الإقليم

النائب زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: الوفاء الذي يجمع… والبيعة التي تقود للمستقبل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو سيلتقي مع ترامب في واشنطن الأربعاء

مستشفى الطفيلة الحكومي

أخبار محلية قرابة 15 حالة اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة

الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في إسطنبول

أخبار محلية الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في إسطنبول

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024،

أخبار محلية "مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة



 






الأكثر مشاهدة