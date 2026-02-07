نتنياهو سيلتقي مع ترامب في واشنطن الأربعاء

وأضاف المكتب في بيان أن نتنياهو "يعتقد أن أي مفاوضات يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء الإيراني".
-
أخبار متعلقة
-
طهران تأمل بمواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمر
-
"أتبعه وأخطط لقتله".. أميركي هدد باغتيال نائب ترامب
-
السودان .. مقتل 24 مدنيا جراء قصف عربة تقل نازحين
-
الآلاف في إسلام آباد يشيّعون 31 قتيلًا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد
-
شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير
-
البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة
-
ترامب: قاعدتي الشعبية سعيدة جداً
-
تصعيد جديد من إدارة ترامب بحق جامعة هارفارد