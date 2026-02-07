نتنياهو سيلتقي مع ترامب في واشنطن الأربعاء

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن من المتوقع أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في واشنطن حيث سيبحثان ملف المفاوضات مع إيران.

