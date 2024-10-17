نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسيّة "حديثة" في لبنان

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة نشرتها صحيفة فرنسية الأربعاء، أنّ قواته عثرت على أسلحة روسية “حديثة” خلال تفتيشها قواعد لـ “حزب الله” في جنوب لبنان، مؤكّداً، من جهة ثانية، أنّ تل أبيب لا تريد “حرباً أهلية جديدة” في لبنان. اضافة اعلان





وفي مقابلته مع صحيفة “لو فيغارو”، ذكّر نتنياهو بأنّ القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، لا يسمح سوى للجيش اللبناني بحمل أسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.



وأضاف: “مع ذلك، في هذه المنطقة، حَفَرَ “حزب الله” مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الحديثة”.



وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه تم العثور على أسلحة روسية وصينية مضادة للدبابات خلال التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان، منذ تصعيد النزاع مع “حزب الله”، المدعوم من إيران، الشهر الماضي.



وكالات