نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسيّة "حديثة" في لبنان

وفي مقابلته مع صحيفة “لو فيغارو”، ذكّر نتنياهو بأنّ القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، لا يسمح سوى للجيش اللبناني بحمل أسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.
وأضاف: “مع ذلك، في هذه المنطقة، حَفَرَ “حزب الله” مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الحديثة”.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه تم العثور على أسلحة روسية وصينية مضادة للدبابات خلال التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان، منذ تصعيد النزاع مع “حزب الله”، المدعوم من إيران، الشهر الماضي.
وكالات
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