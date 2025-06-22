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نتنياهو: قريبون من تحقيق أهداف الحرب مع إيران

نتنياهو
نتنياهو
 
الأحد، 22-06-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو ان الجيش والموساد يقومان بأعمال بطولية في عملية الأسد الصاعد.

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وأضاف "نشكر الرئيس ترامب على هذا العمل المشترك ولن ننسى الأثمان الباهظة التي دفعناها خلال عملية الأسد الصاعد وهجمات إيران علينا".


وتابع "قمنا مع الولايات المتحدة بإنجازات غير مسبوقة وقلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما نفعله اليوم".


وأشار "النظام الإيراني يريد تدميرنا ونحن قريبون جدا من القضاء على قدراته النووية والصاروخية".


وبين "نحن قريبون جدا من تحقيق أهداف الحرب على إيران ولن ننهي عمليتنا مبكرا ولن نواصلها أكثر مما هو مطلوب".

 
gnews

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