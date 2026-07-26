نتنياهو: لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني

وقال نتنياهو إن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي.
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