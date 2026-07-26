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نتنياهو: لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني

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أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 08:00 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة فوكس نيوز أنه لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء عبر اتفاق أم دونه.

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وقال نتنياهو إن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي.

 
 


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