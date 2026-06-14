نتنياهو: "لن تتسامح إسرائيل مع إطلاق النار على أراضيها"

وأضاف نتنياهو خلال البيان، "لن تتسامح إسرائيل مع إطلاق النار على أراضيها".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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