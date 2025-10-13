نتنياهو: ملتزم بتحقيق السلام وفق خطة ترامب

وتحدث في كلمته بالكنيست الإسرائيلي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن انتصارات تحققت خلال سنتي الحرب على قطاع غزة.
وقال نتنياهو إن دعم ترامب لإسرائيل لم يقدمه أي رئيس أميركي آخر.
وعبّر عن شكره لترامب لانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.
وقال نتنياهو إنه ملتزم بتحقيق السلام وفق خطة ترامب.
وكان ترامب وصل ، الاثنين، إلى الكنيست الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يلقي خطابا، قبل توجهه إلى مصر ليترأس "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ.
ووصل الرئيس الأميركي إلى مطار بن غوريون، إذ تعدّ هذه أول زيارة لترامب إلى تل أبيب منذ إعادة انتخابه رئيسا.
