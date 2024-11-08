نتنياهو: نتجهز لأي احتمالات مع وجود مبارايات في أوروبا

واضاف :"أخبرت رئيس الوزراء الهولندي أن ما حدث خطير ومعاد للسامية وطالبت رئيس الوزراء الهولندي بمحاسبة المشاغبين وحماية الجالية اليهودية".
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