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نتنياهو: نتجهز لأي احتمالات مع وجود مبارايات في أوروبا

نتنياهو
نتنياهو
الجمعة، 08-11-2024 06:30 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس وزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو :"نجهز أنفسنا لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى لفرق إسرائيلية في أوروبا".

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واضاف :"أخبرت رئيس الوزراء الهولندي أن ما حدث خطير ومعاد للسامية وطالبت رئيس الوزراء الهولندي بمحاسبة المشاغبين وحماية الجالية اليهودية".

 

وجاء ذلك بعد توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي ضد العرب، وفوضى وتخريب في أمستردام عقب مباراة لفريقهم مع أياكس أمستردام ضمن الدوري الأوروبي، منتصف ليل الجمعة وقد تخلل أعمال الشغب اعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه وهتافات ضد الفلسطينيين ليرد عليهم العرب المؤيدين لفلسطين .

 

و اعلنت الشرطة  في أمستردام أن خمسة أشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى، وتم احتجاز 62 آخرين .

 

 

 
gnews

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