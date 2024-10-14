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نتنياهو: نخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء علينا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الإثنين، 14-10-2024 07:38 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ملتزمة بمواصلة العدوان المتصاعد على جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت في إطار العمليات العسكرية ضد حزب الله.

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وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة ميدانية لقاعدة تدريب لواء غولاني قرب بنيامينا، التي تعرضت لهجوم شنه حزب الله بواسطة طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة العشرات 

 

 

 

 

 
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