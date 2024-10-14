نتنياهو: نخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء علينا

الوكيل الإخباري- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ملتزمة بمواصلة العدوان المتصاعد على جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت في إطار العمليات العسكرية ضد حزب الله.

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