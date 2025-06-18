نتنياهو: نضرب إيران بقوة هائلة وتكبدنا خسائر مؤلمة

10:58 م

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الوكيل الإخباري- شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "دعمه في الدفاع عن أجواء إسرائيل"، مؤكدا أن صوايخ إسرائيل تضرب إيران بقوة هائلة وفي المقابل تكبدت إسرائيل خسائر مؤلمة على حد قوله. اضافة اعلان





وجاء في بيان متلفز لنتنياهو "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل". وتابع "أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".



وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تضرب إيران "بقوة هائلة" مع إقراره بتكبّد "خسائر مؤلمة" في الحرب.



وقال "نحن نضرب نظام علي خامنئي بقوة هائلة"، وتابع "نضرب برنامجهم النووي، وصواريخهم، ومقارهم العسكرية، ورموز قوتهم".



وأضاف نتنياهو "نحن نتكبّد خسائر عديدة، خسائر مؤلمة. لكن الجبهة الداخلية قوية، والشعب قوي، ودولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".



ومنذ الجمعة، قُتل 24 شخصا على الأقل في إسرائيل وأصيب مئات، وفق مكتب نتنياهو.



وفي حين لم يعلن الجيش الإسرائيلي حصيلة للخسائر المتصلة بالهجوم على إيران، أقر بإسقاط الإيرانيين مسيّرة الأربعاء.