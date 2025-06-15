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نتنياهو: هاجمنا إيران لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا

نتنياهو
نتنياهو
 
الأحد، 15-06-2025 07:25 م

الوكيل الإخباري-   قال نتنياهو لفوكس نيوز انه بدأ الهجوم على إيران لانه  كان يواجه تهديدا وشيكا.

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 وأضاف "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وهي تنوي تقديمها للحوثيين وغيرهم".


وبين ان اسرائيل كانت تواجه  تهديدا وجوديا من إيران يشمل تسريع صنع قنابل ذرية وزيادة الترسانة الباليستية.


وتابع "فعلنا الكثير من أجل ضرب المواقع النووية الإيرانية العميقة تحت الأرض".


وأشار الى انه يعتقد انه تم ارجاع البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء كثيرا.


وأضاف انه تم تدمير المنشأة النووية الرئيسية في نطنز ودمر مفاعل أصفهان وبدونه لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي.

 
gnews

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