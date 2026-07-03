نتنياهو وترامب يتفقان على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة

07:56 م

الوكيل الإخباري- ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، مشيرا إلى أنهما اتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. اضافة اعلان





ولم يحدد البيان موعد الاجتماع.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شبّه المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة، بأنها "إعانة اجتماعية"، معلنا رغبته في بدء الاستغناء عنها، وذلك في ظل خلافات بين الجانبين، لا سيما بشأن إيران، وفقا لوكالة الأنباء الأناضول.



وقال خلال مقابلة مع "القناة 14" الإسرائليلية: "أريد وقف المساعدات الأميركية، إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية، لا أريدها".



وادعى أن "الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد يُصنَّف كاقتصاد صغير، بل أصبح قادرا على الاعتماد على ذاته، وتحمل تكاليفه بشكل كامل".



واعتبر أن التمويل الأميركي يمثل "جزءًا صغيرًا من الناتج المحلي الإجمالي"، وأن "إسرائيل أصبحت تمتلك القدرة المالية الكافية لتغطية هذا المبلغ بالكامل من مواردها الذاتية".



من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح سابق الجمعة، إن إيران "وافقت تقريبا على كل شيء أردناه"، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي "على الإطلاق".



وأضاف ترامب، أن المواجهة مع إيران "ليست حربا بحد ذاتها، بل هي عملية لنزع السلاح النووي"، مشيرا إلى أنه يقود جهود نزع سلاح إيران النووي منذ نحو 4 أشهر.



ودافع ترامب عن طريقة إدارته للمواجهة مع إيران، قائلا: "هذه ليست حربا بحد ذاتها، بل هي نزع للسلاح النووي من إيران"، معتبرا أن مدة المواجهة، التي قال إنها استمرت نحو 4 أشهر، تعد قصيرة نسبيا.





