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نتنياهو يأمر بتكثيف "النشاط الوقائي"

نتنياهو
نتنياهو
الجمعة، 21-02-2025 01:52 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ان نتنياهو أجرى تقييما في أعقاب محاولة تنفيذ سلسلة من الهجمات الجماعية في الحافلات

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واضاف ان نتنياهو أصدر تعليمات للشرطة والشاباك بتكثيف النشاط الوقائي منعا لوقوع هجمات أخرى

 
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