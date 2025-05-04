نتنياهو يتعهد بتوجيه ضربات جديدة للحوثيين في اليمن

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشر عبر قناته على تطبيق تلغرام: "تحركنا ضدهم (الحوثيون) في الماضي؛ وسنواصل التحرك ضدهم في المستقبل، الأمر ليس ضربة واحدة وتنتهي، ستكون هناك ضربات".
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون الأحد؛ وتسبب بتوقف حركة الملاحة لفترة قصيرة، أطلق من اليمن.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "في قرابة الساعة 9:18 صباحا، رصدت قوات الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية" مضيفا "تمت عدة محاولات لاعتراض الصاروخ، وتم تحديد ضربة في منطقة مطار بن غوريون" قرب تل أبيب الساحلية.
وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب منه.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يؤكد أنه يفكر باستمرار بخصوص خليفته المقبل
-
السيسي يتسلم دعوة رسمية من العراق لحضور القمة العربية
-
البرلمان السلوفاكي يحذر من اندلاع حرب عالمية إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
-
تحليق مروحية عسكرية يتسبب بإلغاء هبوط طائرتين في واشنطن
-
غانتس: إيران من تطلق الصواريخ علينا وليس اليمن
-
الهند تجدد اتهام باكستان بخرق وقف إطلاق النار
-
أستراليا.. حزب العمال الحاكم يفوز في الانتخابات العامة
-
صفقة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار للسعودية قبيل زيارة ترامب