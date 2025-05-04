نتنياهو يتعهد بتوجيه ضربات جديدة للحوثيين في اليمن

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الوكيل الإخباري- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بالرد على الحوثيين بعد إطلاق صاروخ من اليمن سقط في محيط مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب الساحلية. اضافة اعلان





وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشر عبر قناته على تطبيق تلغرام: "تحركنا ضدهم (الحوثيون) في الماضي؛ وسنواصل التحرك ضدهم في المستقبل، الأمر ليس ضربة واحدة وتنتهي، ستكون هناك ضربات".



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون الأحد؛ وتسبب بتوقف حركة الملاحة لفترة قصيرة، أطلق من اليمن.



وقال جيش الاحتلال في بيان: "في قرابة الساعة 9:18 صباحا، رصدت قوات الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية" مضيفا "تمت عدة محاولات لاعتراض الصاروخ، وتم تحديد ضربة في منطقة مطار بن غوريون" قرب تل أبيب الساحلية.



وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب منه.