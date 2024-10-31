نتنياهو يجتمع مع مبعوثي بايدن لبحث ملف التسوية في لبنان

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن هوكستين وماكغورك كانا قد اجتمعا في وقت سابق اليوم الخميس مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وتتناول المناقشات مسألة التوصل إلى تسوية في لبنان، وصفقة لإطلاق سراح الرهائن، والتصعيد في مواجهة إيران.
وأمس الأربعاء، قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن هوكستين وماكغورك سيصلان إلى إسرائيل يوم الخميس لمحاولة إبرام اتفاق ينهي الحرب في لبنان ويسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.
وقال مسؤولون أمريكيون للموقع في وقت لاحق إنه تم إحراز "تقدم ملموس" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بشأن وقف إطلاق النار.
من جهتهم، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن "الاتفاق الذي تتم مناقشته" يستند إلى إعادة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 في لبنان.
روسيا اليوم
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