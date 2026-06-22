نتنياهو يجدد تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

12:29 ص

الوكيل الإخباري- جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، التأكيد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان "طالما اقتضت الضرورة"، متعهداً بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. اضافة اعلان





ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله خلال مراسم تأبينية، الأحد: "سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال الأعزاء وجميع مواطني إسرائيل"، مشدداً على أن "شيئاً لن يغيّر هذا الالتزام".



وأضاف: "أما فيما يتعلق بإيران، فمهما طرأ من تطورات سياسية، لن أسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية. لن يحدث ذلك طالما بقيت رئيساً لوزراء إسرائيل".





