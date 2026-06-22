نتنياهو يجدد تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله خلال مراسم تأبينية، الأحد: "سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال الأعزاء وجميع مواطني إسرائيل"، مشدداً على أن "شيئاً لن يغيّر هذا الالتزام".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بإيران، فمهما طرأ من تطورات سياسية، لن أسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية. لن يحدث ذلك طالما بقيت رئيساً لوزراء إسرائيل".
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