نتنياهو يحذر إيران من الهجوم على إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من عواقب وخيمة في حال تعرضت إسرائيل لهجوم من إيران.



وأكد نتنياهو في خطاب أمام الكنيسيت الإسرائيلي أن "تداعياته ستكون خطيرة للغاية".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تعميق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.



وقال نتنياهو إن لقائه السادس مع ترامب منذ توليه منصبه شهد "تعزيزا غير مسبوق" في التنسيق بين البلدين، لا سيما في الملفات المتعلقة بأمن إسرائيل والمنطقة.



وأضاف أن ترامب أكد دعمه الكامل لـ"تفكيك سلاح حماس" و"نزع السلاح من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الطرفين يعملان حاليا على استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي من القطاع.



وفي سياق متصل، شدد نتنياهو على أن إسرائيل والولايات المتحدة "متفقتان تماما" على منع إيران من استئناف برنامجها النووي أو تطوير صناعة الصواريخ الباليستية، مذكرا بعملية "الأسد الصاعد" التي وصفها بأنها "وجهت ضربة قاسية" للبرنامج النووي الإيراني.



كما عبر نتنياهو عن دعمه للمظاهرات الجارية داخل إيران، معتبرا أنها "قد تمثل لحظة مصيرية" يقرر فيها الشعب الإيراني "مصيره بنفسه". ووصف هذه الاحتجاجات بأنها "مجرد البداية"، مؤكدا أن إسرائيل "تقف إلى جانب الإيرانيين في سعيهم للحرية والعدالة".