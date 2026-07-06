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نتنياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات إف-35

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أرشيفية
 
الإثنين، 06-07-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري- حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات إف-35 أو محركات لمقاتلة تركية الصنع تعمل على تطويرها، معتبرا أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمي.

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وقال نتنياهو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأميركية بثّت الاثنين "لا أعتقد أنهم يجب أن يحصلوا على إف-35 أو محركات لطائراتهم، لأن ذلك سيزعزع ميزان القوى في الشرق الأوسط الذي يضمنه... التفوق الجوي الإسرائيلي وأيضا، على ما أعتقد، تموضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".


وتسعى تركيا التي تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الثلاثاء، للحصول على محركات من طراز إف-110 الأميركية لمقاتلة شبحية تطوّرها، في وقت يحول تباين متواصل مع واشنطن دون حصولها على مقاتلات إف-35 المتطورة، علما أن إسرائيل تبقى الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملكها.

 
 


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