نتنياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات إف-35

الوكيل الإخباري- حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات إف-35 أو محركات لمقاتلة تركية الصنع تعمل على تطويرها، معتبرا أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمي.

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وقال نتنياهو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأميركية بثّت الاثنين "لا أعتقد أنهم يجب أن يحصلوا على إف-35 أو محركات لطائراتهم، لأن ذلك سيزعزع ميزان القوى في الشرق الأوسط الذي يضمنه... التفوق الجوي الإسرائيلي وأيضا، على ما أعتقد، تموضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".