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نتنياهو يدرس سحب صلاحيات بن غفير

نتنياهو وبن غفير
نتنياهو وبن غفير
الثلاثاء، 31-12-2024 11:13 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس سحب صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.اضافة اعلان


ونقلت عن مقربين من نتنياهو ترجيحهم عدم إقالة بن غفير، في حين أكدت مصادر مقربة من الوزير أنه "لا يخشى الإقالة بل قد يسعد بها".

وذكرت هيئة البث أن بن غفير يقول إنه سوف يستمر في التصويت ضد قرارات الائتلاف الحاكم.
 
gnews

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