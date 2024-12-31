نتنياهو يدرس سحب صلاحيات بن غفير

ونقلت عن مقربين من نتنياهو ترجيحهم عدم إقالة بن غفير، في حين أكدت مصادر مقربة من الوزير أنه "لا يخشى الإقالة بل قد يسعد بها".
وذكرت هيئة البث أن بن غفير يقول إنه سوف يستمر في التصويت ضد قرارات الائتلاف الحاكم.
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