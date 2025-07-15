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نتنياهو يرسم خطوطًا حمراء لنظام الشرع الجديد في دمشق

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 15-07-2025 10:26 م
الوكيل الإخباري-   صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل لن تسمح للنظام السوري الجديد، بقيادة أحمد الشرع، بإنشاء "جنوب لبنان" جديد على حدودها.اضافة اعلان


وقال نتنياهو، خلال زيارته معسكر التدريب العسكري التابع للواء "هاشمونايم"، معلقًا على الوضع في سوريا: "نحن نتحرك أيضًا في سوريا. علينا التزام بالحفاظ على جنوب غرب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح بالنسبة لإسرائيل".

وأضاف: "لن نسمح بالعودة إلى وضع يُنشأ فيه لبنان ثانٍ لنا هناك. كما أننا ملزمون بحماية السكان الدروز. نحن نفعل ذلك من خلال عمليات مكثفة. آمل ألّا نضطر إلى التحرك بعد الآن، فالأمر يعتمد إلى حد كبير على ما يفهم ويفعل وما لا يفعل، في دمشق".

وفي السياق ذاته، هاجم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، واصفًا إياهم بـ"المتطرفين الإسلاميين العنيفين"، داعيًا الغرب إلى الانتباه إلى خداعهم.

كما دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، اليوم الثلاثاء، إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع بشكل فوري.

وكتب شيكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألّا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام القاعدة الإرهابي النازي الإسلامي، مرتديًا بدلة رسمية وربطة عنق. كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ تمامًا – فهو إرهابي وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في السويداء، بينها دبابات وناقلات جند مدرعة، "بتوجيه من المستوى السياسي"، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان مشترك صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، يؤكدان فيه الإيعاز للجيش بمهاجمة قوات النظام السوري، والأسلحة التي أُدخلت إلى السويداء.

روسيا اليوم
 
 
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