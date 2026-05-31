الأحد 2026-05-31 02:50 م

نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

الأحد، 31-05-2026 01:57 م
الوكيل الإخباري-  أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، وذلك وفق ما أعلن في بيان لوسائل الإعلام.اضافة اعلان


وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية وسّعت من تحركاتها العسكرية شمالا، مشيرا إلى أنها عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مناطق جديدة، بما في ذلك مرتفعات بوفورت.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات عسكرية على عدة جبهات في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، " قضينا على 3000 عنصر من حزب الله منذ عملية بدء العملية العسكرية، وفي الشهر الماضي وحده 700".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن بلاده تتبنى ما وصفه بـ “النهج الاستباقي" في التعامل مع التهديدات الأمنية، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية واتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود.
 
 


