نتنياهو يعتزم تمديد زيارته إلى الولايات المتحدة

وسيلتقي نتنياهو مع الرئيس ترامب اليوم الاثنين، وسيناقشان خطة تهجير سكان غزة تقول صحيفة يديعوت احرنوت. تضيف " من المقرر أن يطلع نتنياهو ترامب على تفاصيل المحادثات التي أجرتها إسرائيل مع عدد من الدول التي وافقت على قبول اللاجئين من غزة.
ومن المقرر أن يثير نتنياهو مع الرئيس الأميركي أيضاً قضية الاسرى الإسرائيليين في غزة، حيث يوجد فهم في إسرائيل أن معظمهم محتجزون في أنفاق تحت الأرض. ومن بين الرهائن الـ59، هناك خمس ضحايا أجانب آخرين، ويعتبر 21 أو 22 منهم على قيد الحياة.
-
أخبار متعلقة
-
17 قتيلا على الأقل جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة
-
الحوثيون: 4 قتلى بغارة أميركية على صنعاء
-
الرئيس السوري يزور تركيا والإمارات الأسبوع المقبل
-
إعلام إسرائيلي: إجلاء 7 مصابين إثر سقوط صاروخ في عسقلان
-
نائب أمريكي يعلن عزمه تقديم اقتراح لعزل ترامب
-
أمريكا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بسبب رفضها قبولهم العائدين
-
تركيا: إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل أنطاليا
-
وزير الصحة الأمريكي يتوجه إلى تكساس بعد تسجيل وفاة ثانية بتفشي الحصبة