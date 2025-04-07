نتنياهو يعتزم تمديد زيارته إلى الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد زيارته إلى واشنطن، من أجل عقد لقاء مع نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس، على الأرجح يوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وسيلتقي نتنياهو مع الرئيس ترامب اليوم الاثنين، وسيناقشان خطة تهجير سكان غزة تقول صحيفة يديعوت احرنوت. تضيف " من المقرر أن يطلع نتنياهو ترامب على تفاصيل المحادثات التي أجرتها إسرائيل مع عدد من الدول التي وافقت على قبول اللاجئين من غزة.





ومن المقرر أن يثير نتنياهو مع الرئيس الأميركي أيضاً قضية الاسرى الإسرائيليين في غزة، حيث يوجد فهم في إسرائيل أن معظمهم محتجزون في أنفاق تحت الأرض. ومن بين الرهائن الـ59، هناك خمس ضحايا أجانب آخرين، ويعتبر 21 أو 22 منهم على قيد الحياة.