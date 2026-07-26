نتنياهو يعتزم حضور اجتماع الأمم المتحدة رغم تهديدات ممداني

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رغم تهديدات عمدة المدينة زهران ممداني باعتقاله.



وكان ممداني قد صرح في وقت سابق بأنه يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو في حال زيارته لنيويورك، مستشهدا بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه اعترف لاحقا بأن إدارة المدينة لا تملك سلطة تنفيذ هذه المذكرة، ودعا السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى القيام بذلك.

اضافة اعلان



وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال حول هذه التهديدات: "لا، أنا لا أقلق، وبالطبع أنوي القدوم".



وأضاف أنه منذ توليه منصبه، شارك كل عام تقريبا في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن السبب الوحيد الذي قد يمنع سفره إلى نيويورك هو احتمال تدهور الوضع الأمني في إسرائيل، لكنه أكد أنه في المرحلة الحالية لا توجد مثل هذه المخاوف.