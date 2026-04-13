الإثنين 2026-04-13 06:36 م

نتنياهو يعلن دعم الحصار البحري الأميركي على إيران

الإثنين، 13-04-2026 03:31 م
الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، دعم الحصار البحري الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على إيران، مؤكدا التنسيق معها في ذلك.اضافة اعلان


وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "بما أن إيران خرقت القواعد، قرر الرئيس ترامب فرض حصار بحري عليها. نحن بالطبع ندعم هذا الموقف الحازم، ونحن ننسق مع الولايات المتحدة بشكل دائم".

ويبدأ الاثنين حصار أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرضه على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام آباد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش من الاثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموعد وكتب على منصة تروث سوشال "ستفرض الولايات المتحدة حصارا على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها من 13 نيسان عند الساعة الـ 10 صباحا" بتوقيت واشنطن.

وأثار الإعلان المفاجئ عن الحصار، إضافة إلى فشل المفاوضات في إسلام آباد، قلقا جديدا حول إمدادات النفط العالمية.
 
 


أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يخصص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط

عربي ودولي كالاس: ما يحدث في هرمز يدعو إلى تشكيل تحالف دولي قوي للأمن البحري

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

اقتصاد محلي آخر موعد لتقديم إقرار الدخل وتسديد الضريبة نهاية نيسان

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: "إسرائيل" لم تحقق أهدافها من الحروب على لبنان

م

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تقر اتفاقية أبو خشيبة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر السفن الإيرانية من الاقتراب

و

أسواق ومال توقع وصول الذهب إلى 6 آلاف دولار في هذا الموعد

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي وزير الحرب الأميركي: الإيرانيون قد يبدأون إطلاق النار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

خاص بالوكيل إطلاق حملة وطنية للاحتفاء بالعلم الأردني بتوجيهات رئيس الوزراء



 






الأكثر مشاهدة