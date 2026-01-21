الأربعاء 2026-01-21 10:32 ص

نتنياهو يعلن مواففته على دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

غزة
غزة
 
الأربعاء، 21-01-2026 09:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواففته على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.اضافة اعلان


وبدأ ترامب مؤخرا تشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه.

وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقا للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب.

وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة مؤقتا، و"مجلس تنفيذي" يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.

وأكد البيت الأبيض أن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب سيتناول قضايا مثل "تعزيز القدرات الإدارية والعلاقات الإقليمية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والتمويل واسع النطاق وتحرك رؤوس الأموال" لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت لعامين.
 
 


