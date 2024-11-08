نتنياهو يعين سفيرا جديدا لدى واشنطن من"مستوطنة"

وقال نتنياهو في بيان: "يحيئيل ليتر دبلوماسي كفؤ جدًا، ومتحدث بليغ، ولديه فهم عميق للثقافة والسياسة الأمريكيتين".
كما رحّب بتعيينه يسرائيل جانتس، رئيس مجلس "يشع"، وهي منظمة تجمع تحت مظلتها مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة
جاء تعيين ليتر بعد ثلاثة أيام من انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، وهو ما احتفى به العديد من الإسرائيليين بسبب دعمه القوي لإسرائيل.
بالإضافة إلى عمله في وزارة المالية، شغل ليتر أيضًا منصب نائب المدير العام في وزارة التعليم، ورئيس مجلس الإدارة المؤقت لشركة موانئ إسرائيل.
وقد قُتل ابنه العام الماضي في حرب غزة أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي.
-
أخبار متعلقة
-
قبل تنصيب ترامب.. هذا ما سيحدث من الآن حتى 20 يناير 2025
-
لبنان: اليونيفيل تعلن عن اعتداء إسرائيلي جديد على مراكزها
-
رئيس وزارء الاحتلال يصدر توجيهات للموساد
-
نتنياهو: نتجهز لأي احتمالات مع وجود مبارايات في أوروبا
-
أحداث أمستردام.. إسرائيل حذرت هولندا من "هجمات محتملة"
-
روسيا: ضبط طن من الكوكايين خلال محاولة تهريب إلى دولة أوروبية
-
شرطة أمستردام: نحقق بتقارير احتجاز محتمل لرهائن عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب
-
رئيس وزراء هولندا: أكدت لنتنياهو أن الجناة سيحاكمون