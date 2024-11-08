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نتنياهو يعين سفيرا جديدا لدى واشنطن من"مستوطنة"

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 08-11-2024 10:45 م

الوكيل الإخباري-   عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحيئيل ليتر، الأمريكي المولد، والذي كان يشغل سابقًا منصب كبير الموظفين في وزارة المالية، سفيرًا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

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وقال نتنياهو في بيان: "يحيئيل ليتر دبلوماسي كفؤ جدًا، ومتحدث بليغ، ولديه فهم عميق للثقافة والسياسة الأمريكيتين".


كما رحّب بتعيينه يسرائيل جانتس، رئيس مجلس "يشع"، وهي منظمة تجمع تحت مظلتها مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة

 

وقال جانتس إن ليتر، الذي يعيش في منطقة مستوطنة "غوش عتصيون"، "شريك رئيسي في دعم يهودا والسامرة باللغة الإنجليزية"، وهو الاسم الذي يستخدمه كثيرون من الإسرائيليين للإشارة إلى الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.


جاء تعيين ليتر بعد ثلاثة أيام من انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، وهو ما احتفى به العديد من الإسرائيليين بسبب دعمه القوي لإسرائيل.


بالإضافة إلى عمله في وزارة المالية، شغل ليتر أيضًا منصب نائب المدير العام في وزارة التعليم، ورئيس مجلس الإدارة المؤقت لشركة موانئ إسرائيل.


وقد قُتل ابنه العام الماضي في حرب غزة أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي.

 
gnews

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