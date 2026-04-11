نتنياهو يقول إنه يريد اتفاق سلام مع لبنان "يدوم لأجيال"

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن أي اتفاق سلام قد يتم التوصل إليه مع لبنان يجب أن "يدوم لأجيال".

وأضاف في بيان متلفز "لقد تواصل لبنان معنا. في الشهر الماضي، تواصل معنا عدة مرات لبدء محادثات سلام مباشرة".