نتنياهو يقول لويتكوف: لا يمكن الوثوق بإيران

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو "قبيل توجّه المبعوث ويتكوف للقاء ممثل إيراني، أوضح رئيس الوزراء موقفه بأن إيران أثبتت مرارا وتكرارا أن وعودها لا يمكن الوثوق بها".
