نتنياهو يقول لويتكوف: لا يمكن الوثوق بإيران

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال اجتماع في القدس، الثلاثاء، إن إيران "لا يمكن الوثوق بها"، وذلك قبيل اجتماع مرتقب هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران.

