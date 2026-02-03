الثلاثاء 2026-02-03 11:52 م

نتنياهو يقول لويتكوف: لا يمكن الوثوق بإيران

الثلاثاء، 03-02-2026 11:03 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال اجتماع في القدس، الثلاثاء، إن إيران "لا يمكن الوثوق بها"، وذلك قبيل اجتماع مرتقب هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو "قبيل توجّه المبعوث ويتكوف للقاء ممثل إيراني، أوضح رئيس الوزراء موقفه بأن إيران أثبتت مرارا وتكرارا أن وعودها لا يمكن الوثوق بها".

 
 


نتنياهو يقول لويتكوف: لا يمكن الوثوق بإيران

