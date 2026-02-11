نتنياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال

الوكيل الإخباري- قبل يوم من لقائه دونالد ترامب في واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء إن مباحثاته مع الرئيس الأميركي ستتركز حول المفاوضات مع إيران، وذلك في إطار سعيه إلى حمل واشنطن على تبنّي موقف أكثر تشددا تجاه برنامج طهران للصواريخ البالستية.

وسيكون اللقاء المقرّر عقده الأربعاء الـ 6 بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع العام الماضي، وعُقد آخر لقاء بينهما في القدس في تشرين الأول الماضي.