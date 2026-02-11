نتنياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال

وسيكون اللقاء المقرّر عقده الأربعاء الـ 6 بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع العام الماضي، وعُقد آخر لقاء بينهما في القدس في تشرين الأول الماضي.
ويأتي اللقاء بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، وأعلن ترامب بعدها عن جولة ثانية ستعقبها.
-
