نتنياهو يهنئ ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا

وجاء في رسالة له عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مستويات أعلى".
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