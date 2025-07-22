نجل جو بايدن يكشف سبب أداء والده الكارثي في مناظرته الرئاسية مع دونالد ترامب

الوكيل الإخباري- كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن سبب أداء والده الكارثي خلال مناظرة 2024 مع الرئيس دونالد ترامب.



وفي مقابلة جديدة نُشرت أمس الاثنين، أوضح هانتر بايدن أن الأداء الكارثي لوالده خلال مناظرته مع دونالد ترامب العام الماضي كان سببه جزئيا تناول الرئيس السابق الـ46 لعقار "أمبيين"، رغم عدم وجود أي سجل يشير إلى أنه تم وصفه له.

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وقال هانتر، البالغ من العمر 55 عاماً، لمقدم البرامج على يوتيوب أندرو كالاهان في مقابلة نُشرت في الذكرى السنوية لإعلان بايدن انسحابه المبكر من السباق الرئاسي: "أنا أعلم بالضبط ما الذي حدث في تلك المناظرة... لقد سافر حول العالم. إنه في الحادية والثمانين من عمره. كان مرهقا. أعطوه أمبيين كي يتمكن من النوم، ثم صعد إلى المنصة وبدا كغزال أمام أضواء سيارة".



جدير بالذكر أن عقار أمبيين (Ambien) هو الاسم التجاري للدواء زوبيكلون واسمه العلمي الأكثر شيوعًا زولبيديم (Zolpidem)، ويُستخدم بشكل رئيسي لعلاج الأرق (صعوبة النوم أو الاستمرار فيه).



ولوحظ أن التقرير الصادر عن الطبيب كيفين أُكونور بعد الفحص الطبي الذي أجراه بايدن في فبراير من العام نفسه أشار إلى ستة أدوية كان الرئيس يتناولها، ولم يكن من بينها عقار النوم الشائع "أمبيين".



كما قلّل نجل الرئيس السابق من أهمية التمرد داخل الحزب الديمقراطي الذي أدى إلى تخلّي جو بايدن عن ترشيحه.