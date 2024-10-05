 
السبت 2024-10-05 03:53 م
 

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر 16 عاما

قديروف ونجله | من المصدر
قديروف ونجله | من المصدر
السبت، 05-10-2024 01:27 م

الوكيل الإخباري-   أُدرج آدم قديروف، نجل الرئيس الشيشاني البالغ 16 عاما، في السجل الروسي للأرقام القياسية، باعتباره "أصغر رئيس لجهاز أمني".

اضافة اعلان


وأعلن رئيس حكومة الشيشان محمد داودوف إدراج آدم قديروف ضمن هذه القائمة، باعتباره "أصغر رئيس لجهاز الأمن في أحد الكيانات الفيدرالية الروسية".

 

وترأس آدم قديروف جهاز الأمن الخاص برئيس جمهورية الشيشان، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
الشيشان

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي لقاء محتمل بين الأسد وأردوغان.. متى وأين؟

قنابل أمريكية بيد جنود الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي واشنطن تجاهلت "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل الأمريكية

تعبيرية

منوعات في ظروف غامضة..مقتل عائلة بالكامل في العراق

ارشيفية

أخبار محلية محافظ البلقاء يدعو لتطوير مداخل السلط

تعبيرية

طب وصحة هل تنجح مكملات الكولاجين في تقليل التجاعيد؟

أرشيفية

فلسطين مسيرة في رام الله استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين ولبنان

ارشيفية

فلسطين الفصائل الفلسطينية تجتمع بغزة في ذكرى طوفان الأقصى

العلم المصري

عربي ودولي قتلى ومصابين بحادث مروع في مصر



 


الأكثر مشاهدة