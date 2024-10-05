نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر 16 عاما

الوكيل الإخباري- أُدرج آدم قديروف، نجل الرئيس الشيشاني البالغ 16 عاما، في السجل الروسي للأرقام القياسية، باعتباره "أصغر رئيس لجهاز أمني".

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وأعلن رئيس حكومة الشيشان محمد داودوف إدراج آدم قديروف ضمن هذه القائمة، باعتباره "أصغر رئيس لجهاز الأمن في أحد الكيانات الفيدرالية الروسية".