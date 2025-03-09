نزوح كثيف من الساحل السوري إلى شمال لبنان

الوكيل الإخباري- شهدت الحدود الشمالية للبنان منذ أيام حركة نزوح كثيفة باتجاه الأراضي اللبنانية، وبالتحديد باتجاه منطقة عكار الحدودية، إذ يهرب مئات السكان من مناطق الساحل السوري إثر الأحداث الجارية.

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