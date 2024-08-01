نصر الله: ما حصل في ضاحية بيروت عدوان إسرائيلي

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمته ردا على اغتيال القائد في الحزب فؤاد شكر بغارة إسرائيلية إن استهداف المبنى المدني المليء بالسكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية أدى إلى ارتقاء 7 شهداء.



وأضاف نصر الله: نحن شركاء مع حماس في المقاومة والشهادة وسنصنع النصر المحتوم.



وتابع أن من بين الشهداء في استهداف المبنى بحارة حريك القائد فؤاد شكر وشهيد إيراني إضافة لعشرات الجرحى.



وبيّن نصر الله أن ما حدث ليس اغتيالا فقط بل هو عدوان بقصف ضاحية في العاصمة بيروت واستهداف مبان مدنية وليست عسكرية.



كما جدد نفيه مسؤولية حزب الله عن قصف مجدل شمس بعد القيام بتحقيقاتنا ولو كنا فعلا وراء ذلك لأعلنا، موضحا أنه تم تسويق أن هناك ردا إسرائيليا على ما حدث بمجدل شمس وأبلغنا أن علينا استيعاب الضربة.



وأوضح أنه عندما وجد الإسرائيليون أن الضحايا في مجدل شمس معظمهم أطفال ونساء قرروا المضي في توجيه الاتهام لنا.



وتابع: قدمنا فرضيات لما حدث في مجدل شمس بينها احتمال سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.