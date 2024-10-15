نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته وقرر إيلام العدو

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الوكيل الإخباري- قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ، اليوم الثلاثاء، بان حزب الله استعاد عافيته وقرر إيلام العدو . اضافة اعلان





وتابع قاسم في خطابه بان الالتفاف الوطني اللبناني مع المقاومة أساسي، وحزب الله باق رغم كارهيه.