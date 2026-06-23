نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من لبنان

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه "لا خيار" لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل "كامل" من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني، مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية.

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