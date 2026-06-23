الثلاثاء 2026-06-23 09:08 م

نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من لبنان

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 07:55 م

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه "لا خيار" لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل "كامل" من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني، مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية.

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وأضاف قاسم خلال كلمة في إحياء ليالي عاشوراء: "عندنا الآن وقف إطلاق نار، يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية مع عدم الاحتفاظ بأي شبر"، مضيفا: "ينسحب الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا".

 
 


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