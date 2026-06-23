نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من لبنان

وأضاف قاسم خلال كلمة في إحياء ليالي عاشوراء: "عندنا الآن وقف إطلاق نار، يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية مع عدم الاحتفاظ بأي شبر"، مضيفا: "ينسحب الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا".
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