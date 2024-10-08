 
الثلاثاء 2024-10-08 03:59 م
 

نعيم قاسم: لا محل لأي نقاش دون وقف النار

نائب الأمين العام في حزب الله نعيم قاسم
نائب الأمين العام في حزب الله نعيم قاسم
الثلاثاء، 08-10-2024 01:26 م
الوكيل الإخباري-  أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الثلاثاء، أن الإمكانات العسكرية للحزب "بخير" على الرغم من الضربات المكثفة التي تشنّها إسرائيل في لبنان.اضافة اعلان


وقال قاسم في كلمة متلفزة "أنتم ترون أن إنجازاتنا اليومية كبيرة جدا. مئات الصواريخ وكذلك عشرات الطائرات (المسيّرة)... أنا أحب أن أطمئنكم أن إمكاناتنا بخير، وما قاله العدو من أنه طال إمكاناتنا وهم".

وأكد أن إمكانيات حزب الله بخير وأن الإدارة متماسكة، والدليل أن العمليات ازدادت وتوسعت، مشيراً إلى أن جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهراً وأخرجت المستوطنين من الشمال.

وقال قاسم إن العدو الإسرائيلي وسع عدوانه على لبنان مستغلا الدعم الأميركي اللامحدود، لكنه لن يحقق أهدافه ومستمرون بمواجهته والكيان تحت مرمى صواريخنا، فإمكاناتنا بخير وحديث العدو عن تدميرها وهم".. وتوجه إلى إسرائيل بالقول: "لن يعود المستوطنون وسيتهجر منهم أضعاف".

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

السيدة البريطانية تيزي هودسون

منوعات بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

تعبيرية

منوعات هل تعود الديناصورات؟ شركة أمريكية تستنسخ حيوانات خطيرة منقرضة

أثناء تفقد وزير الشباب لاستاد عمان

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

جانب من الجلسة | من المصدر

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء

أرشيفية

أخبار محلية مجلس الوزراء: الأردن مستمر في بذلِ كلّ جهدٍ لوقف العدوان على فلسطين لبنان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

أمين عام وزارة الخارجية وسفيرة السويد

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة السويد



 


الأكثر مشاهدة