نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن عقب اغتيال نصرالله

ويأتي هذا الإجراء الاحترازي عقب التقارير الإسرائيلية التي أكدت صباح اليوم السبت اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله في قصف عنيف استهدف الضاحية الجنوبية في لبنان .
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