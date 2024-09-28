نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن عقب اغتيال نصرالله

12:25 م

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز عن مصادر بنقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة . اضافة اعلان





ويأتي هذا الإجراء الاحترازي عقب التقارير الإسرائيلية التي أكدت صباح اليوم السبت اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله في قصف عنيف استهدف الضاحية الجنوبية في لبنان .

