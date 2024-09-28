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نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن عقب اغتيال نصرالله

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
السبت، 28-09-2024 12:25 م
الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة رويترز عن مصادر بنقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة .اضافة اعلان


ويأتي هذا الإجراء الاحترازي عقب التقارير الإسرائيلية التي أكدت صباح اليوم السبت اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله في قصف عنيف استهدف الضاحية الجنوبية في لبنان .
 
gnews

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