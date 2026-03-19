الخميس 2026-03-19 07:22 م

نواب إيرانيون يقترحون فرض رسوم على مرور سفن الشحن عبر مضيق هرمز

ناقلة غاز بترول مسال في مضيق هرمز
الخميس، 19-03-2026 01:51 م
الوكيل الإخباري-   اقترح مشرّعون إيرانيون خطة لفرض رسوم وضرائب على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.اضافة اعلان


ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن النائبة عن طهران سمية رفيعي قولها، "نحن في البرلمان نسعى إلى وضع خطة تدفع بموجبها الدول رسوم عبور وضرائب للجمهورية الإسلامية إذا تم استخدام مضيق هرمز كممر آمن للعبور والطاقة والأمن الغذائي".
 
 


أخبار محلية مفتي عام المملكة: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

أخبار الشركات زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

الطقس الأرصاد: الأمطار الأخيرة ترفع الموسم المطري في المملكة وتنعش آمال المزارعين ومربي الماشية

أخبار محلية العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده

عربي ودولي طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي



 






