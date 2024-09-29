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نيبال: ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 112

جانب من الفيضانات
جانب من الفيضانات
الأحد، 29-09-2024 12:11 م

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية العنيفة التي تعرضت لها مدن نيبال نتيجة للأمطار الغزيرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إلى نحو 112 قتيلا، فيما لا يزال 38 شخصا في عداد المفقودين.

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وذكرت صحيفة "كاتماندو بوست" النيبالية عبر موقعها الإلكتروني، أن مقرات الشرطة أكدت وجود 112 حالة وفاة على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في تعطيل الحياة في العديد من أجزاء البلاد، مع تعطل العديد من الطرق السريعة وامتدادات الطرق ودفن أو جرف مئات المنازل والجسور وتشريد مئات العائلات، كما تقطعت السبل بآلاف الركاب في أماكن مختلفة بسبب تعطل الطرق.


وأوضحت أن المقاطعات الوسطى والشرقية الأكثر تضررا من الكوارث الناجمة عن المياه.

 

بترا

 
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