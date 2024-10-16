نيجيريا: 140 قتيلا في انفجار صهريج وقود

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من 140 شخصا مصرعهم في انفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا في وقت متأخر من مساء أمس، وفق آخر حصيلة نشرتها فرق الإغاثة المحلية الأربعاء.

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