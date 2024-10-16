نيجيريا: 140 قتيلا في انفجار صهريج وقود

ووفقا ل(فرانس برس)، قال الناطق باسم الشرطة، لاوان شييسو آدم، إن العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سكب على الطريق في ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا، عقب تعرض الصهريج لحادث نتيجة فقدان السيطرة.
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