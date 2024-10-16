 
الخميس 2024-10-17 12:06 ص
 
 

نيجيريا: 140 قتيلا في انفجار صهريج وقود

انفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا
انفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا
الأربعاء، 16-10-2024 10:33 م

الوكيل الإخباري-    لقي أكثر من 140 شخصا مصرعهم في انفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا في وقت متأخر من مساء أمس، وفق آخر حصيلة نشرتها فرق الإغاثة المحلية الأربعاء.

اضافة اعلان


ووفقا ل(فرانس برس)، قال الناطق باسم الشرطة، لاوان شييسو آدم، إن العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سكب على الطريق في ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا، عقب تعرض الصهريج لحادث نتيجة فقدان السيطرة.

 
gnews

أحدث الأخبار

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل اشتعال مركبة على طريق المطار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يرحب بقرار أممي المطالب بوقف الاحتلال إجراءاته في القدس

انفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا

عربي ودولي نيجيريا: 140 قتيلا في انفجار صهريج وقود

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 ينفذ تمرين الوعد الحق

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس - تنبيهات

شعار حزب الله

عربي ودولي حزب الله: قصفنا تجمعا لجنود إسرائيليين بخلة وردة

غالانت

عربي ودولي غالانت: لن نجري مفاوضات بشأن لبنان إلا تحت النار

ارادة ملكية

أخبار محلية صدور إرادات ملكية سامية



 


الأكثر مشاهدة