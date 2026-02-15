الأحد 2026-02-15 08:03 ص

نيوزيلندا تتأهب لمزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف

نيوزيلندا
نيوزيلندا
 
الأحد، 15-02-2026 05:31 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا من زيادة شدة الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة في نورث آيلاند، بعد يوم من الفيضانات التي تسببت في وفاة شخص واحد وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار الطرق وإجلاء السكان من منازلهم.اضافة اعلان


وقالت هيئة الأرصاد الجوية "يتوغل اليوم منخفض قوي شرقي الجزيرة الشمالية، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وعواصف شديدة على شرق ووسط وجنوب نورث آيلاند".

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن من المتوقع بلوغ ذروة سوء الأحوال الجوية في وقت متأخر من غد الاحد، تليها تحسن بطيء في الاحوال الجوية الاثنين، بعد ان بدأ هطول الامطار الغزيرة على مناطق واسعة من البلاد أمس الجمعة، مما تسبب في حدوث فيضانات.
 
 


