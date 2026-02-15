نيوزيلندا تتأهب لمزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف

وقالت هيئة الأرصاد الجوية "يتوغل اليوم منخفض قوي شرقي الجزيرة الشمالية، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وعواصف شديدة على شرق ووسط وجنوب نورث آيلاند".
وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن من المتوقع بلوغ ذروة سوء الأحوال الجوية في وقت متأخر من غد الاحد، تليها تحسن بطيء في الاحوال الجوية الاثنين، بعد ان بدأ هطول الامطار الغزيرة على مناطق واسعة من البلاد أمس الجمعة، مما تسبب في حدوث فيضانات.
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: ترامب ونتنياهو يتفقان على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني للصين
-
الولايات المتحدة ترحل مهاجرين إلى الكاميرون ليسوا من مواطنيها
-
روبيو خلال لقائه الشيباني وعبدي: ندعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها
-
الشيباني: المحادثات السورية الإسرائيلية لا تشمل الجولان
-
"أكسيوس": ترامب ونتنياهو اتفقا على تصعيد الضغط الأقصى على إيران
-
بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى منع تصدير الأسلحة إلى السودان
-
إيران: صاروخ "خرمشهر" قادر على استهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين
-
منظمة فلكية سعودية تكشف موعد أول أيام شهر رمضان