نيوزيلندا تجري انتخابات عامة في نوفمبر المقبل

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إلى إجراء انتخابات عامة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني، وأعلن تدشين حملته للفوز بولاية جديدة الأربعاء داعيا الناخبين إلى اختياره مع تعهده بتحقيق ازدهار اقتصادي.اضافة اعلان


وتتولى الحكومة المحافظة، وهي ائتلاف يضم الحزب الوطني من تيار يمين الوسط وحزبي الأقلية (نيوزيلندا أولا) و(أكت)"، السلطة منذ انتخابات عام 2023.

وقال لوكسون في مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد الانتخابات "سيتعين على النيوزيلنديين الموازنة بين من هو الأقدر على تشكيل حكومة مستقرة وقوية في عالم يتسم بالتقلب الشديد وعدم اليقين، وتوفير اقتصاد قوي مع إنفاق مسؤول وضرائب أقل وفرص أكبر لك ولعائلتك".

وتراجعت شعبية لوكسون (55 عاما) خلال العام الماضي في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.

ويواجه لوكسون انتقادات بسبب بعض سياساته، مثل إغلاق هيئة صحية مستقلة مخصّصة للسكان الأصليين وعدم زيادة التمويل المخصص لموظفي الصفوف الأمامية، وذلك في وقت ترتفع فيه البطالة.
 
 


