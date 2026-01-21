نيوزيلندا تجري انتخابات عامة في نوفمبر المقبل

وتتولى الحكومة المحافظة، وهي ائتلاف يضم الحزب الوطني من تيار يمين الوسط وحزبي الأقلية (نيوزيلندا أولا) و(أكت)"، السلطة منذ انتخابات عام 2023.
وقال لوكسون في مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد الانتخابات "سيتعين على النيوزيلنديين الموازنة بين من هو الأقدر على تشكيل حكومة مستقرة وقوية في عالم يتسم بالتقلب الشديد وعدم اليقين، وتوفير اقتصاد قوي مع إنفاق مسؤول وضرائب أقل وفرص أكبر لك ولعائلتك".
وتراجعت شعبية لوكسون (55 عاما) خلال العام الماضي في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.
ويواجه لوكسون انتقادات بسبب بعض سياساته، مثل إغلاق هيئة صحية مستقلة مخصّصة للسكان الأصليين وعدم زيادة التمويل المخصص لموظفي الصفوف الأمامية، وذلك في وقت ترتفع فيه البطالة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش
-
ترامب يتوعد إيران: ستمحى من على وجه الأرض
-
عودة طائرة ترامب بسبب مشكلة كهربائية بسيطة
-
الجيش الكندي يضع تصورا لمواجهة غزو أميركي افتراضي
-
وفيات الأربعاء 21-1-2026
-
خروج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من برشلونة ومقتل السائق
-
غوتيريش يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمجمع أممي في القدس المحتلة
-
السعودية تدين هدم الاحتلال لمبان تابعة للأونروا في القدس