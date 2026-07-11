نيويورك تايمز: تراجع حاد في حركة السفن بمضيق هرمز مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

12:24 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز والردود الأمريكية تسببت في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سُجلت عقب هدنة يونيو/حزيران الماضي. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة أن امتناع شركات تشغيل السفن عن عبور المضيق قد يؤدي مجددا إلى تباطؤ كبير في تدفق النفط والغاز من منطقة الخليج.



ونقلت نيويورك تايمز عن هاري فافاس، الرئيس التنفيذي لشركة "ستيلث غاز" ومقرها أثينا، قوله إن الشركة أرجأت عبور سفينة أخرى تابعة لها عبر مضيق هرمز بعد تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن "الأمور تزداد سوءا في المضيق دقيقة بعد دقيقة".



من جهته، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن تيم هوكينز إن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام على عبور مضيق هرمز منذ مطلع مايو/أيار الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من السفن التي تعبر المضيق بمساعدة أمريكية تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة تتبع المواقع، وهو ما يجعل التحقق بشكل مستقل من الإحصاءات الأمريكية أمرا صعبا.





