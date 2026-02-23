نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة نيويورك تايمز، فجر الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغ مستشاريه بأنه يدرس تنفيذ ضربة أميركية محددة ضد إيران خلال الأيام المقبلة، في حال فشلت المساعي الدبلوماسية الجارية، مع إبقاء خيار شن هجوم أوسع خلال الأشهر المقبلة قائما إذا لم تستجب طهران لمطالبه بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي.

