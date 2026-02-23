الإثنين 2026-02-23 04:25 ص

نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 23-02-2026 03:13 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة نيويورك تايمز، فجر الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغ مستشاريه بأنه يدرس تنفيذ ضربة أميركية محددة ضد إيران خلال الأيام المقبلة، في حال فشلت المساعي الدبلوماسية الجارية، مع إبقاء خيار شن هجوم أوسع خلال الأشهر المقبلة قائما إذا لم تستجب طهران لمطالبه بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي.

اضافة اعلان


وبحسب الصحيفة، فإن كبار المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن يعقدوا لقاء في جنيف الخميس .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

عربي ودولي انتخاب كيم جونغ أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

تعبيرية

عربي ودولي طوارئ في نيويورك وولايات أميركية أخرى بسبب عاصفة ثلجية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام

مبنى مجلس النواب في العبدلي

شؤون برلمانية مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون عقود التأمين

منظمة التعاون الإسلامي

عربي ودولي منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

علم سلطنة عمان

عربي ودولي سلطنة عُمان تؤكد عقد محادثات أميركية إيرانية في جنيف الخميس

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي مسؤول أميركي: لم تعلن أي دولة اعتزامها الانسحاب من اتفاقيات الرسوم الجمركية



 






الأكثر مشاهدة