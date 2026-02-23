نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام

وبحسب الصحيفة، فإن كبار المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن يعقدوا لقاء في جنيف الخميس .
