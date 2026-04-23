هآرتس: جنود إسرائيليون ينهبون ممتلكات المدنيين بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة هآرتس عن شهادات جنود إسرائيليين -من القوات النظامية وقوات الاحتياط- أن جنودا يقومون بنهب كميات كبيرة من ممتلكات المدنيين من المنازل والمحال التجارية في جنوب لبنان.





وأضافت أن سرقة الدراجات النارية وأجهزة التلفاز واللوحات الفنية والسجاد من المنازل في جنوب لبنان تحوّل على نطاق واسع إلى ظاهرة روتينية.



وقالت الصحيفة إن القيادات العسكرية -بشقيها العليا والدنيا في الميدان- على دراية تامة بممارسات السرقة من المنازل في جنوب لبنان ولا تتخذ أي إجراءات للقضاء عليها.



وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي رد بقوله إنه يتخذ إجراءات تأديبية وجنائية عند الحاجة، والشرطة العسكرية تُجري عمليات تفتيش عند المعبر الحدودي الشمالي أثناء الخروج من القتال.





