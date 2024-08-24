هآرتس: نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الرهائن أو التصعيد.

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وقالوا إن نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى.