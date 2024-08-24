هآرتس: نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير

وقالوا إن نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى.
وأضافوا أن ليس لإسرائيل إطار زمني تعمل وفقه باستثناء احتمال دخول دونالد ترامب للبيت الأبيض.
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