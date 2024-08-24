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هآرتس: نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير

قوات الاحتلال في قطاع غزة
قوات الاحتلال في قطاع غزة
السبت، 24-08-2024 12:06 م

الوكيل الإخباري-  ذكرت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الرهائن أو التصعيد.

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وقالوا إن نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى.


وأضافوا أن ليس لإسرائيل إطار زمني تعمل وفقه باستثناء احتمال دخول دونالد ترامب للبيت الأبيض.

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