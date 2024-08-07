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هاريس تختار تيم والز لمنصب نائب الرئيس

هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس
هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس




 

الأربعاء، 07-08-2024 06:34 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

ويعتبر اختيار هاريس نائبا لها في السباق نحو البيت الأبيض ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، هو أول قرار كبير تتخذه بوصفها مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.
gnews

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