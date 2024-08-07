هاريس تختار تيم والز لمنصب نائب الرئيس

ويعتبر اختيار هاريس نائبا لها في السباق نحو البيت الأبيض ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، هو أول قرار كبير تتخذه بوصفها مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.
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