هاريس تختار تيم والز لمنصب نائب الرئيس

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الوكيل الإخباري- أعلنت مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحا لمنصب نائب الرئيس.



ويعتبر اختيار هاريس نائبا لها في السباق نحو البيت الأبيض ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، هو أول قرار كبير تتخذه بوصفها مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.