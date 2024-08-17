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هاريس تعتزم حظر الإفراج بكفالة مالية

هاريس
كامالا هاريس




 

السبت، 17-08-2024 07:54 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت حملة المرشحة المحتملة للرئاسة الأمريكية، نائب الرئيس الحالي كامالا هاريس، أنها تعتزم حظر الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية.

وأوضح جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة هاريس، في حديث لقناة "فوكس نيوز" أن هاريس على قناعة "بأننا نحتاج إلى منظومة يحدد فيها الأمن العام، وليس مستوى الثروة، من الذي يجب أن يبقى وراء القضبان بعد الاعتقال".

وأضاف المتحدث أن هاريس ترى من الضروري حماية المنظومة القضائية لجميع الأمريكيين، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو الجنس أو العرق.


وكانت هاريس قد حاولت في وقت سابق وقف آلية الإفراج بكفالة مالية، معتبرة إياها "غير عادلة.

 

وتحدثت هاريس عن تأثير هذه القضية على السجناء ذوي البشرة السمراء، وغالبا لا يتمكن الأمريكيون من ذوي الأصول الإفريقية من دفع الكفالة المالية ويبقون في السجون حتى صدور الأحكام.

 

RT

gnews

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